Pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, mahalle meydanında pompalı tüfekle havaya ateş açarak görüntüleri sosyal medyada paylaşan İbrahim G. tutuklandı. Olay sonrası polis, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

BURSA'da mahalle meydanında pompalı tüfekle havaya defalarca ateş açıp, o anları sanal medyada paylaşan İbrahim G., tutuklandı.

Olay, Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim G., mahalle meydanında pompalı tüfekle ardı ardına havaya ateş açtı. O anları da yanındaki arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirip, sanal medya hesabından paylaştırdı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İbrahim G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
