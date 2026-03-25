Avcılar'da Mahallenin Maskotu 'Garip' İsimli Köpek Servis Minibüsüyle Kaçırıldı

Avcılar'da mahallenin maskotu olan 'Garip' isimli köpek, kulübesinin önünden servis minibüsüyle kaçırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'ta meydana geldi. Mahalle sakinlerinin boş arsada yaptığı kulübenin önünde bulunan 'Garip' isimli köpeğin yanına servis minibüsüyle bir kişi yanaştı. Gelen kişi, sahipsiz hayvana yiyecek verdi. Daha sonra köpeği kucağına alan şüpheli, 'Garip'i minibüse bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

Köpeğin günlerce ortalıkta görünmemesi üzerine durumdan şüphelenen mahalle sakinleri, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince hırsızlığı fark etti. Mahalleli, çok sevdikleri Garip'i götüren kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

