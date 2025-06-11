Mağrib Direniş Konvoyu Libya'da Coşkuyla Karşılandı

Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Mağrib Direniş Konvoyu Trablus'un doğusundaki Tacura kentine ulaştı.

Konvoy Libya'da ulaştığı her kentte coşkuyla karşılanıyor. Tacura kentinde de konvoyu kalabalık bir grup karşıladı.

Tacura sakinleri konvoydaki aktivistlere öğle yemeği, su ve meyve suyu ikram etti.

Molanın ardından Libyalılar ve konvoydaki aktivistler Gazze'deki ablukanın kaldırılması için gösterisi düzenledi.

Konvoy Tacura'dan ayrılarak Libya'daki bir sonraki durağı Misrata kentine doğru yola çıktı.

Mağrip Direniş Konvoyu Libya'ya salı günü ulaşmıştı

Tunus'tan hareket eden ve bu ülkenin yanı sıra Cezayir, Fas ile Moritanyalı yaklaşık 2 bin aktivistin bulunduğu konvoy dün Libya'daki ilk durağı Zaviye kentine ulaşmıştı.

Yaklaşık 120 araç ve 12 otobüsten oluşan konvoya Zaviye kentinde çok sayıda Libyalı aktivist de dahil olmuştu.

Mısır'a ulaştığında farklı ülkelerden kara ve hava yoluyla Kahire'ye gelen çok sayıda aktivistin de konvoya dahil olması bekleniyor.