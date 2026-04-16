MAGAME'den Vali Sezer'e ziyaret

Güncelleme:
Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAGAME) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadayı ve dernek üyeleri, afet farkındalığı ve gönüllülük çalışmalarını değerlendirmek üzere Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAGAME) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadayı ile dernek üyeleri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikte gerçekleşen ziyarette, kentte yürütülen afet farkındalığı ve gönüllülük çalışmaları ele alındı.

Ziyarete, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Karakuş da eşlik etti.

Vali Sezer, afetlere hazırlık konusunda sivil toplum kuruluşlarının önemli bir rol üstlendiğini belirterek, MAGAME üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

AFAD İl Müdürü Karakuş ise Edirne genelinde yürütülen afet hazırlık, eğitim ve koordinasyon faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Dernek Başkanı Karadayı da MAGAME'nin mahalle bazlı gönüllülük sistemiyle afetlere hızlı ve etkin müdahale etmeyi amaçladığını ifade etti.

Kaynak: AA / Lokman Polat
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış

İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
İran'da ülke genelindeki tüm okullarda uzaktan eğitime geçildi

Komşu ülkeden tarihi karar
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti

Tarihi festival faciaya dönüştü! Ölü sayısı korkunç boyutlarda
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

İran'da ülke genelindeki tüm okullarda uzaktan eğitime geçildi

Komşu ülkeden tarihi karar
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı

Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Tabut başında fenalaştı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay