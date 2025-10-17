Maduro'dan Kolombiya Sınırında Güvenlik Önlemleri Talimatı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ile sınır komşusu olan Tachira, Apure ve Amazonas eyaletlerinde güvenlik önlemlerinin "maksimum düzeye çıkarılması" talimatını verdi.

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, Maduro, ordu komutanlarıyla yaptığı görüşmede, "Bağımsızlık 200 Operasyonu" tatbikatı kapsamında Kolombiya sınırındaki 3 eyalette güvenlik tedbirlerinin maksimum düzeye çıkartılmasını istedi.

Maduro, ülkenin asker, halk ve polis gücünün tamamen harekete geçirilmesi gerektiğini belirterek, " Venezuela, Venezuelalılara aittir. Barışı kazanmaya, tam egemenliğimizi kullanmaya ve halkımızın yaşam hakkını, mutluluğunu ve mümkün olan en yüksek refahını savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Savunma hazırlıklarının ileriki günlerde daha da artırılacağını aktaran Maduro, "Daha geniş bir seferberlik ve en üst düzeyde hazırlıkla, vatanımızın kaderine mutlak güven duymalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Maduro, olası bir dış müdahale durumunda ordudan ve polisten ülkenin dağlarını, kıyılarını, okullarını, hastanelerini, fabrikalarını, pazarlarını ve mahallelerini korumak için savunma gücünü artırmasını istedi.

Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, halihazırda 11 eyalette güvenlik önlemlerinin zaten maksimum düzeye çıkarıldığını hatırlatarak, bu uygulamaya başkent Caracas ve Miranda eyaletlerinin de ekleneceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle Merkezi Haberalma Teşkilatı'na (CIA), Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verdiğini doğrulamıştı.

Karayipler'deki hareketlilik

Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.