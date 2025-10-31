Haberler

Maduro, ABD'nin İşgal Propagandasını Yapanları Vatandaşlıktan Çıkaracak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesini işgal etmesini teşvik eden muhaliflerin vatandaşlıktan çıkarılması için anayasal bir çalışma yapılacağını açıkladı. Anayasa'nın 35. maddesine rağmen, muhalefeti hedef alan Maduro, ülke içinde yaşanan gerginlikleri tartıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkeyi işgal etmesi yönünde propaganda yapan ve bunu teşvik eden kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması için anayasal bir çalışma yapılacağını duyurdu.

Ulusal basında çıkan habere göre Maduro, isim vermeden muhalifleri hedef alarak onları ABD'nin Venezuela'yı işgal etmesini teşvik etmekle suçladı.

Maduro, muhalefetin önde gelen isimlerinden Leopoldo Lopez ve Maria Corina Machado'yu kastederek, vatandaşlıktan çıkarma talebinin Venezuela Anayasası'nın 130. maddesine dayandığını belirtti.

Ancak Anayasa'nın 35. maddesi, vatandaşlıktan çıkarma kararının yalnızca Yüksek Mahkeme tarafından verilebileceğini ve doğuştan Venezuelalıların vatandaşlıktan çıkarılamayacağını öngörüyor.

Bu arada ülkenin Sucre ve Delta Amacuro eyaletlerini ziyaret eden Maduro, Trinidad ve Tobago yönetimini ABD'ye boyun eğmekle eleştirdi.

Maduro, "Biz kardeşiz, barış için birleşelim. Gringoların (ABD'nin) Karayipler'de savaş çıkarmasına izin vermeyelim. İşte kardeş ellerimiz, Trinidad ve Tobago, birleşik halklardır. İyi komşuluk, refah ve işbirliği için birleşelim." ifadelerini kullandı.

ABD hükümetinin bölgede fitne, entrika, nefret ve yabancı düşmanlığı tohumları ektiğini vurgulayan Maduro, Washington yönetiminin amacının komşu ülkeleri birbirine düşürerek savaş çıkarmak olduğunu savundu.

Öte yandan Maduro, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından yürütüldüğü iddia edilen bir planın başarısızlığa uğratıldığını öne sürdü.

Maduro'ya göre CIA, ABD'nin Trinidad ve Tobago'daki savaş gemilerine saldırı düzenlemeyi ve bu saldırının suçunu Venezuela'nın üzerine atmayı planlıyordu.

Maduro, bu iddiaya ilişkin, "Kötülüğüyle tanınan CIA, ABD'ye ait gemilere saldıracaktı. Peki suçu kime atacaklardı? Venezuela'ya. Neden mi? Kardeş halklar arasında bir çatışmayı ve askeri tırmanışı meşrulaştırmak için." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...
Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu

Ülkeyi 650 İHA ve hipersonik dahil 50'den fazla füzeyle vurdular
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı

Tartışmalı karar onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Konsere damga vuran an! Kenan Doğulu, hayranına ayakkabısının bağcıklarını bağlattı

Ünlü şarkıcı, ayakkabısının bağcığını hayranına bağlattı
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.