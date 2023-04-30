Madrid'deki Prado Müzesi'nin Tiktok Hesabı En İyi Sosyal Medya Projesi Seçildi

Madrid'deki Prado Müzesi'nin TikTok hesabı, Uluslararası Dijital Sanat ve Bilim Akademisi tarafından hafta başında "Sanat ve Kültür" kategorisinde dünyanın en iyi sosyal medya projesi olarak Webby Ödülü'ne layık görüldü.

Madrid'deki Prado Müzesi'nin TikTok hesabı, Uluslararası Dijital Sanat ve Bilim Akademisi tarafından hafta başında "Sanat ve Kültür" kategorisinde dünyanın en iyi sosyal medya projesi olarak Webby Ödülü'ne layık görüldü.

Prado Müzesi, pandemi sırasında TikTok'un büyük ilgi görmesinin ardından video paylaşım platformunda hesap açtı ve şimdi TikTok'ta, yüzde 60'ından fazlasını 35 yaşın altındakilerin oluşturduğu 480.000'den fazla takipçisi var.

SES (İspanyolca): BERNARDO PAJARES, Prado Müzesi'nin sosyal medya sorumlusu:

"Yaptığımız iş, yıllarca süren araştırmalardan elde edilen, sanat tarihi ile ilgili tüm bilgileri tercüme ederek, gençlere büyük sanatçıların çalışmalarını göstermek."

1996 yılında verilmeye başlanan Webby Ödülleri, internetteki mükemmelliği onurlandıran uluslararası bir ödül.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor. (XHTV)