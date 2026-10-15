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Madrid'de İsrailli Batsheva dans grubunun Sadeh21 gösterisi protesto edildi

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İspanya'daki Filistin yanlısı sivil toplum kuruluşları, Madrid'de Canal Tiyatrosu'nda sahnelenen İsrailli Batsheva Dans Topluluğu'nun Sadeh21 gösterisini protesto etti. Biletleri biten gösteride izleyiciler de 'Katiller' ve 'Utanın' sloganlarıyla eyleme katıldı.

İspanya'daki Filistin yanlısı sivil toplum kuruluşları, İsrail Devleti'nin himayesinde "Sadeh21" adlı gösteriyi sahneleyen İsrailli Batsheva Dans Topluluğu'nu, Madrid'de sahne aldığı tiyatronun önünde protesto etti.

İspanya'daki azınlık sol koalisyon hükümeti, Gazze'deki soykırımından ötürü İsrail'e karşı kültürel yaptırımları da içeren bazı kararları Eylül 2025'te alsa da sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) iktidarındaki Madrid özerk yönetimi ve Madrid Belediyesi, İsrailli dans grubu Batsheva'nın bu kentte sahne almasına izin verdi.

Madrid'deki Canal Tiyatrosu'na 3 günlük program için gelen İsrailli dans grubu, Filistin yanlısı çok sayıda sivil toplum kuruluşunca protesto edildi.

İsrail devletinin finansmanıyla yurt dışında sahne alan grubun, "kültür yoluyla Gazze'deki soykırımın aklanmasına yardımcı olduğunu" belirten Madrid'deki Canal Tiyatrosu önünde toplanan kalabalık, Filistin bayrakları ile üzerinde "İsrail Apartheid'ını Boykot Et" sloganı yazılı pankartlar taşıdı.

Siyah ve kırmızı harflerle "İsrail Gazze'de öldürürken dans ediyor" yazılı pankartı taşıyan kalabalık, "İsrail katlediyor, Canal Tiyatrosu sponsor oluyor" ve "İsrail kültür değil, işkencedir" sloganları attı.

Diğer yandan gösteriye destek veren İspanyol dansçı ve koreograf Nacho Duato, basına yaptığı açıklamada, İsrailli dans grubunun yurt dışında gittiği birçok kentte protesto edildiğini, Fransa'daki kamuoyu baskısının, güvenlik endişeleri nedeniyle topluluğun Paris ve Montpellier'deki turnesini iptal etmesine yol açtığını söyledi.

"Sadeh21" adlı 3 günlük gösterinin biletlerinin bittiği açıklanırken gösteriyi izlemeye gelenler de "Katiller" ve "Utanın" sloganlarıyla protesto edildi.

Kaynak: AA
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