Madrid'de 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

İspanya'nın başkenti Madrid'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Madrid Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen törene, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ile Madrid'de görevli diplomatlar, askerler ve burada yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan konuşmalarda, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Küçükel Ezberci, Türkiye'nin çok zor bir coğrafyada bulunmasından ötürü 15 Temmuz gibi her türlü tehdide karşı her zaman, en iyi şekilde hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Küçükel Ezberci, şu ifadeleri kullandı:

"Barış içinde yaşayabiliyor olmamız sadece güçlü bir devlet yapısıyla olacaktır. Ülkemizin çok güçlü olması lazım. Bizim önceliklerimiz, bazı Avrupa ülkelerinin önceliklerinden farklıdır ve farklı olmak mecburiyetindedir. Askerimizle, teknokratımızla, bürokratımızla, iş insanlarımızla biz güçlü devlet yapısını korumalıyız. Bugün FETÖ, dün başka bir şey vardı, yarın bir şekilde gelecekler, çünkü bizim ülkemiz çok kıymetli, çok zengin. O yüzden durmak yok, yola devam."

Çam: "Modern, güçlü bir devletiz"

Madrid'de düzenlenen "Filistin Kültürü Üzerine Bakanlar Konferansı" için burada bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam da konuşmasında, Türkiye'nin her türlü tehdide karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Çam, "Bizim için önemli olan ve dikkat etmemiz gereken; milletimizin devlete tam teslim olması, devlet sistemi içindeki hiyerarşinin dışında başka hiçbir hiyerarşiyi kabul etmemesidir. Biz bugün artık özgür, tam bağımsız devlet sistemiyle, dışarılardan gelen bu darbeler mekanizmasına bertaraf etmiş bir sisteme sahibiz. Modern, güçlü bir devletiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin artık, dışarıdan müdahalelere fırsat vermeyecek bir maneviyata, inanç ve dini yapıya sahip olduğuna işaret eden Çam, "siyasi iradeyle, hükümetimizin ve devletimizin ilgili mekanizmalarıyla ve milletimizle birlikte güçlü bir devlet ve millet sisteminin en güzel şekilde kurulduğunu" kaydetti.