Maden Ocağında Feci Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Maden Ocağında Feci Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde maden ocağında inşaat malzemesiyle kamyonetin arasına sıkışan 34 yaşındaki Sinan Kılıç hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri cenazeyi hastane morguna kaldırdı.

???????Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, maden ocağında inşaat malzemesiyle kamyonetin arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Hacıbebek Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir maden ocağına kamyonetiyle gece saatlerinde malzeme götüren Sinan Kılıç'tan (34) haber alamayan yakınları, durumu maden ocağı çalışanlarına bildirdi.

İşçiler, Kılıç'ı kullandığı kamyonet ile inşaat malzemesi arasında sıkışmış halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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