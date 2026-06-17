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Bolu'da maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur

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Bolu'nun Mengen ilçesinde mahsur kalan Muhammet Özkul için maden ocağında yangın çıktı. Zonguldak'tan gelen ekipler duman tahliyesine başladı.

DUMAN TAHLİYESİ BAŞLADI

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde, Muhammet Özkul'un mahsur kaldığı göçüğün yaşandığı maden ocağında yangın da çıktığı öğrenildi. Zonguldak'tan gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri, ocağı kaplayan dumanı tahliye etmek için çalışma başlattı. Dumanın tahliyesinin ardından Özkul'a ulaşmak için çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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