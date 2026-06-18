Kapatılan maden ocağında mahsur kalan işçiye ulaşma çalışmaları devam ediyor
Bolu'nun Mengen ilçesinde ocak ayında kapatıldığı belirtilen özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Muhammed Özkul'u kurtarma çalışmaları sürerken, olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bolu'nun Mengen ilçesinde ocak ayında kapatıldığı belirtilen özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Muhammed Özkul'u kurtarma çalışmaları sürerken, olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zübeyde ÖZMEN/BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı