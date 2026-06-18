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Kapatılan maden ocağında mahsur kalan işçiye ulaşma çalışmaları devam ediyor

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Bolu'nun Mengen ilçesinde ocak ayında kapatıldığı belirtilen özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Muhammed Özkul'u kurtarma çalışmaları sürerken, olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bolu'nun Mengen ilçesinde ocak ayında kapatıldığı belirtilen özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Muhammed Özkul'u kurtarma çalışmaları sürerken, olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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