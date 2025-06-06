Madagaskar'da Müslümanlar Kurban Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

Afrika kıtasının doğusunda yer alan Madagaskar'da Müslümanlar, bayram namazı için camilerde ve açık alanlarda birlikte saf tuttu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde ülkenin farklı bölgelerinde gencinden yaşlısına binlerce kişi, sabah erken saatlerde bulundukları yerlerdeki cami ve meydanlarda toplandı.

Mahajanga kentine 80 kilometre mesafedeki Murafey köyünde yaşayanlar da günün ilk ışıklarıyla camiye gelerek hazırlık yaptı.

Caminin çevresini temizleyip halılar seren köydeki Müslümanlar, Türk Diyanet Vakfının (TDV) kurban organizasyonu için köye gelen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve TDV gönüllüsü Fatih Koca ile TDV Kurumsal İletişim Koordinatörü Aykut Burak Şimşek, hep birlikte saf tutarak bayram namazını eda etti.

Namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim tilavet eden, ilahiler okuyan Koca, camideki erkeklere ve avluda namaz kılan kadınlara duygusal anlar yaşattı.

Koca, AA muhabirine, Kurban Bayramı vesilesiyle Gazze, Filistin, Myanmar ve Doğu Türkistan'daki bütün Müslümanlara dua ettiklerini söyledi.

Bu yıl TDV'nin kurban organizasyonu için Madagaskar'a geldiklerini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Mahajanga kentinin Marufey köyündeyiz. TDV organizasyonuyla milletin bağışladığı kurbanları paylaşmaya geldik. Çok güzel bir bayram namazı eda ettik. Müslüman kardeşlerimiz aileleriyle hep birlikte burada namaz kıldı. İmam Muhammed İdris hutbe okudu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, TDV'ye özel olarak teşekkür etti. Benden Kur'an-ı Kerim okumamı istedi. Çok mutlu oldular. Namaz sonunda da ilahi okudum. Arapça bir ilahiydi ama bizimle okumaya başladılar ve duygusal anlar yaşadık. Kardeşlerimizle birlikte olmak, Türkiye'den kilometrelerce öteden gelip aynı mutluluğu, bayram coşkusunu birlikte yaşamak beni mutlu etti."

TDV kurban organizasyonu kapsamında ülkeye gelen Adıyaman Gölbaşı Müftüsü Süleyman Melikoğlu da Ananalava'da bayram namazını kıldırdı.

Namazın ardından herkes birbiriyle kucaklaşarak bayramlaştı.