Madagaskar'ın doğusunu vuran Gezani Tropikal Siklonu'nda ölü sayısı 36'ya yükseldi

Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisi, ülkenin doğusunu vuran Gezani Tropikal Siklonu'nun yol açtığı yıkımda hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya çıktığını, 6 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Ofisten yapılan açıklamada, ülkenin doğusundan karaya ulaşan Gezani Tropikal Siklonu'nun şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarla geniş alanda yıkıma neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, en çok etkilenen 5 bölge ve 18 ilçeden gelen verilere göre 257 bin 222 konutun ve 37 bin 253 binanın hasar gördüğü, 11 bin 890 kulübenin etkilendiği bilgisi paylaşıldı.

17 bin 980 binanın tamamen yıkıldığı, 490 okulun çatısının uçtuğu ve 48 geçici barınma alanının hasar aldığı kaydedilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiği, 6 kişinin kayıp olduğu ve 374 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, yerinden edilen kişi sayısının 8 bin 852'ye ulaştığı, 32 kişinin Toamasina kentinde, 2 kişinin Ambatondrazaka'da, 2 kişinin ise Anjozorobe ve Brickaville'de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, kasırgadan etkilenen bölgelerin Atsinanana, Analamanga, Analanjirofo, Alaotra Mangoro ve Itasy olduğu belirtildi.

Yetkililer, Gezani'nin, Madagaskar'da iki haftadan kısa süre önce 14 kişinin ölümüne yol açan Fytia Tropikal Siklonu'nun ardından ülkeyi vuran ikinci büyük fırtına olduğuna dikkati çekti.