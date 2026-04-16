Madagaskar'da geçici Cumhurbaşkanı Randrianirina'ya suikast girişimi engellendi

Güncelleme:
Madagaskar'da geçici Cumhurbaşkanı Michael Randrianirina'ya yönelik bir suikast girişimi, yüksek teknolojiye sahip dronların tespiti sayesinde engellendi. Dronların gözetleme için kullanıldığı, ancak antidron sistemi sayesinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Madagaskar Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörü Harry Laurent Rahajason yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Randrianirina'nın konutunun 12-13 Nisan gecesi yüksek teknolojiye sahip 5 termal dron tarafından hedef alındığını söyledi.

Konut içindeki kişileri tespit edebilen dronların gözetleme amacıyla kullanıldığını ve olası bir suikast girişimi için hazırlık yapıldığını belirten Rahajason, söz konusu dronların antidron sistemi sayesinde tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ülkede, 3 Nisan'da başkent Antananarivo'da cumhurbaşkanına suikast girişimi, darbe teşebbüsü, suç örgütü kurma ve yasa dışı silah bulundurma suçlamalarıyla aralarında Albay Patrick Rakotomamonjy ve bazı subayların da bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı.

12 Ekim darbesi

Ülkede uzun süredir devam eden elektrik ve su kesintilerini protesto etmek için Eylül 2025'te başlayan gösteriler hükümet karşıtı kitlesel protestolara dönüşmüştü.

Gösteriler devam ederken dönemin Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Fransız uçağıyla ülkeyi terk ettiği bildirilmiş ve 12 Ekim'de Albay Michael Randrianirina komutasındaki askeri birlik, hükümete el koyduğunu duyurmuştu.

Albay Randrianirina, 17 Ekim 2025'te Anayasa Mahkemesinde yemin ederek geçici cumhurbaşkanı sıfatıyla görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
