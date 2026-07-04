Madagaskar'da geçici Cumhurbaşkanı Randrianirina'ya yönelik suikast girişimi engellendi

Madagaskar'da geçici Cumhurbaşkanı Michael Randrianirina'ya yönelik düzenlenmek istendiği belirtilen yeni bir suikast girişimi, Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarının müdahalesiyle engellendi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Antananarivo'nun Ivandry semtinde cuma akşamı konutuna dönen Randrianirina'nın konvoyunu takip eden ve patlayıcı taşıyabileceği değerlendirilen 2 insansız hava aracı (İHA) saptandı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarının, İHA'lara ateş açmasının ardından cihazlar, irtifa kazanarak bölgeden uzaklaştı.

Randrianirina güvenli şekilde konutuna ulaştırılırken, bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Güvenlik birimleri de İHA'ların kaynağını belirlemek için soruşturma başlattı.

3. suikast girişimi oldu

Bu olay, Randrianirina'ya yönelik son aylarda kamuoyuna açıklanan 3. suikast girişimi oldu.

Cumhurbaşkanlığı, 15 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı konutu üzerinde uçan 5 termal İHA'nın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini ve Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast tehdidinin bulunduğunu duyurmuştu.

Ülkede, 3 Nisan'da başkent Antananarivo'da cumhurbaşkanına suikast girişimi, darbe teşebbüsü, suç örgütü kurma ve yasa dışı silah bulundurma suçlamalarıyla aralarında Albay Patrick Rakotomamonjy ve bazı subayların da bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı.

12 Ekim darbesi

Ülkede uzun süredir devam eden elektrik ve su kesintilerini protesto etmek için Eylül 2025'te başlayan gösteriler, hükümet karşıtı kitlesel protestolara dönüşmüştü.

Gösteriler devam ederken dönemin Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Fransız uçağıyla ülkeyi terk ettiği bildirilmiş ve 12 Ekim'de Albay Michael Randrianirina komutasındaki askeri birlik, hükümete el koyduğunu duyurmuştu.

Albay Randrianirina, 17 Ekim 2025'te Anayasa Mahkemesinde yemin ederek geçici cumhurbaşkanı sıfatıyla görevine başlamıştı.