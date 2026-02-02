Madagaskar'da Fytia siklonunda 7 kişi hayatını kaybetti, 58 bin kişi etkilendi

Madagaskar'ı vuran Fytia tropikal siklonunun yol açtığı yıkımda 7 kişi yaşamını yitirdi, en az 6 bin ev sular altında kaldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin batısından karaya ulaşan Fytia siklonu, şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarla geniş alanda yıkıma neden oldu.

İlk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, 800 ev yıkıldı, 6 binden fazla ev sular altında kaldı.

Soalala, Marovoay, Mahajanga ve başkent Antananarivo başta olmak üzere 15 şehirde etkili olan Fytia siklonundan en az 58 bin kişi etkilendi.

Siklonun ülkenin doğusundaki Vatomandry bölgesinden yeniden denize yöneldiği belirtildi.

Madagaskar'da özellikle yağmur sezonunda tropikal siklonlar sık sık görülüyor.