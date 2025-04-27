Macron, Ukrayna'nın Koşulsuz Ateşkese Hazır Olduğunu Açıkladı

PARİS, 27 Nisan (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın koşulsuz ateşkese hazır olduğunu söyledi.

Macron, cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Roma'da "son derece olumlu" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Macron, Zelenskiy'nin koşulsuz ateşkesin gerçekleşmesi için Amerikalılar ve Avrupalılar ile çalışmak istediğini kaydetti.