Macron, Ukrayna'nın Koşulsuz Ateşkese Hazır Olduğunu Açıkladı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdi ve Ukrayna'nın koşulsuz ateşkese hazır olduğunu duyurdu.
PARİS, 27 Nisan (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın koşulsuz ateşkese hazır olduğunu söyledi.
Macron, cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Roma'da "son derece olumlu" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.
Macron, Zelenskiy'nin koşulsuz ateşkesin gerçekleşmesi için Amerikalılar ve Avrupalılar ile çalışmak istediğini kaydetti.
Kaynak: Xinhua / Güncel