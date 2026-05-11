Haberler

Macron, Kenya'daki panelde konuşmacıları dinlemeyip gürültü yapan katılımcıları sahneye çıkarak susturdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika İleriye Zirvesi'nde kültür konusunda düzenlenen panelde gürültü yapan katılımcılara tepki göstererek sahneye çıkarak onları susturdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kenya'daki Afrika İleriye (Africa Forward) Zirvesi kapsamında düzenlenen panelde konuşmacıları dinlemeyip gürültü yapan salondaki katılımcıları sahneye çıkarak susturdu.

Macron, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki zirve kapsamında kültür konusunda düzenlenen panele katıldı.

Afrika kültürünü tanıtmak üzere yerel kıyafetli kişilerin sahnede konuşma yaptıkları sırada salonda yükselen seslere tepki gösteren Macron, sahneye çıkarak sunucudan mikrofonu aldı.

Salondakilere hitaben, "Affedersiniz arkadaşlar! Hey, hey, hey! Üzgünüm arkadaşlar ama bu kadar gürültü varken böyle ilham verici insanların buraya gelip konuşma yapması ve kültürden bahsetmek imkansız." diyen Macron, katılımcıları konuşmacılara karşı saygısız davranmakla itham etti.

Kendi aralarında konuşmak isteyen katılımcıları salondan ayrılmaya davet eden Macron, "İkili görüşmeler yapmak veya başka bir şey hakkında konuşmak istiyorsanız ikili görüşme alanları var, dışarı çıkarsınız." diye konuştu.

Macron, "Eğer (salonda) kalmak istiyorsanız insanları dinliyoruz." dedi.

Kenya ve Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen iki günlük zirveye çok sayıda Afrikalı lider, iş dünyası temsilcisi ve teknoloji girişimcisi katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de zirve kapsamında Nairobi'ye geldi.

Zirveye katılan liderlerin arasında Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Oligui Nguema, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara yer aldı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı

Aziz Yıldırım'a 24 saat yetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın
Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı
Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz

Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı

Aziz Yıldırım'a 24 saat yetti
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru

CHP'yi sarsacak ifade! Bomba iddiayı Muhittin Böcek doğruladı
7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı