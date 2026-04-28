Macron: İran ile Temasları Yeniden Başlatacağız

PARİS, 28 Nisan (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran ile temasların yeniden başlatılacağını söyledi.

İki gün süren Andorra ziyareti sırasında pazartesi günü açıklamalarda bulunan Macron, ABD ile İran arasında sağlanan mevcut ateşkesi olumlu karşıladıklarını belirterek, bir sonraki adımın görüşmelerin ilerletilmesi olması gerektiğini ifade etti.

Macron, taraflar arasındaki gerilimin ve uzaktan verilen tepkilerin sürece katkı sağlamadığını dile getirdi.

Hürmüz Boğazı'ndan doğalgaz, petrol ve gübre gibi ürünlerin geçişinin sağlanması gerektiğini belirten Macron, bunun küresel ekonomi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua