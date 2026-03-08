Haberler

Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını derhal durdurmasını istedi. Macron, ayrıca iki Fransız vatandaşının güvenliğinin öncelikli konu olduğunu vurguladı ve diplomatik çözümler üzerinde durdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alarak, İran'dan bölge ülkelerine saldırılarını durdurmasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Macron, İran'ın ülkeden ayrılmasına izin vermediği Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris'in güvenliğinin ve Fransa'ya dönüşlerinin mutlak öncelikleri olduğunu belirtti.

İran'ın bölge ülkelerine saldırılarını "derhal" durdurması gerektiğini vurgulayan Macron, ayrıca İran'dan Hürmüz Boğazı'nı fiili olarak kapatmaya son vermesini talep etti.

Macron, "Son olarak, (Pezeşkiyan'a) şu anki krizin temelinde bulunan İran'ın nükleer ve balistik füze programları geliştirmesi ve bölgedeki tüm istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri konusunda endişe duyduğumuzu yineledim." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki "bu kritik zorlukların üstesinden gelmek için diplomatik çözümün her zamankinden daha gerekli olduğunun" altını çizen Macron, Pezeşkiyan ile iletişimde kalma konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Macron bölge liderleriyle de telefonda görüştü

Macron, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile de telefon görüşmesi yaptığını ve İran'ın saldırılarına karşı Kuveyt ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de telefonda görüşen Macron, "Kızıldeniz'de deniz yolu ulaşımının mümkün olan en kısa sürede güvence altına alınması konusunda mutabık kaldıklarını" bildirdi.

Macron, Sisi ile Lübnan'da "her ne pahasına olursa olsun gerilimin tırmanmasını engelleme" ve Gazze'de barış planının hız kesmeden uygulanması konusunda da aynı fikirde olduklarını belirtti.

Öte yandan Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştüğünü ve İran saldırılarının ardından bu ülkeye Fransa'nın dayanışmasını ifade ettiğini aktardı.

