Macron'dan Sebte'de yaşananlar karşısında "ihtiyaç olması halinde İspanya'ya desteğe hazırız" mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, düzensiz göçmenlerin Fas'tan yasa dışı yollarla İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) şehrine geçmesine ilişkin, ihtiyaç olması halinde İspanya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduğu bildirildi.

Yerel basının Elysee kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Cumhurbaşkanı Macron, İspanya ile sınır kontrollerinin güçlendirilmesi talimatı verdi.

Macron, Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı Frontex aracılığıyla dahil gerekli tüm desteği sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Ne olmuştu?

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA