Maçka'da Kaçak Yapılara Geçit Yok

Maçka'da Kaçak Yapılara Geçit Yok
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Trabzon'un Maçka ilçesinde izinsiz inşa edilen yapılar yıkılıyor. Belediye Başkanı Koray Koçhan, kaçak yapılaşmaya karşı kararlı denetimlerin süreceğini vurguladı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde kaçak yapılaşmaya yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Maçka Belediyesi Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, izinsiz inşa edilen yapıların yıkım işlemleri gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Koray Koçhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, doğaya ve şehir planlamasına zarar veren izinsiz yapılaşmalara kesinlikle müsaade edilmeyeceğini söyledi.

İzinsiz yapıların yıkım sürecinin kararlılıkla devam ettiğini belirten Koçhan, "Bundan sonra da denetimler daha sıkı şekilde sürdürülecek. Doğamızı ve yaylalarımızı korumak hepimizin sorumluluğudur." dedi.

Kaynak: AA / Tolga Karakurum - Güncel
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