Haberler

Şabanözü Macide Anne Anaokulu öğrencilerinden cami ziyareti

Şabanözü Macide Anne Anaokulu öğrencilerinden cami ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şabanözü ilçesindeki Macide Anne Anaokulu öğrencileri, ramazan ayı öncesinde Yeni Mahalle Osmanlı Camisi'ni ziyaret ederek cami adabı ve paylaşmanın önemini öğrendi.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde Macide Anne Anaokulu öğrencileri, ramazan ayı öncesinde cami ziyareti gerçekleştirdi.

Öğretmenleri eşliğinde Yeni Mahalle Osmanlı Camisi'ni ziyaret eden öğrencilere imam hatipler Osman Çelikten ve Abdurrahman Aydın tarafından bilgi verildi.

Minik öğrenciler, cami adabı konusunda bilinçlenirken ramazan ayındaki paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini de öğrendi.

Program sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Macide Anne Anaokulu Müdürü Esma Özoğul, bu tür ziyaretlerin çocukların manevi gelişimlerine katkı sağladığını, değerler eğitimi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA " / " + Kadir Uğuz -
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici

Erdoğan'ı çocuklar böyle karşıladı! Çalan müzik törene damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var

Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var
Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi

Bu devasa alanın tamamı tarım arazisi! Kentte hasar büyük