Macaristan ve Çekya'dan Azerbaycan-Ermenistan Barış Deklarasyonuna Destek

Macaristan ve Çekya, ABD'nin ev sahipliğinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak barış deklarasyonunu memnuniyetle karşıladı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, sosyal medya platformu X'teki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Szijjarto, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak barış deklarasyonunun Kafkasya ve küresel güvenlik için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "barışın başkanı" olduğunu kanıtladığını belirten Szijjarto, Rusya-Ukrayna savaşının da sona ermesini umduklarını ifade etti.

Çekya Dışişleri Bakanlığının X'teki hesabından da ortak barış deklarasyonuna dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ortak barış deklarasyonunu memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.

Trump'ın "barış için sergilediği çabaların" takdir edildiği açıklamada, "Bu adımın Güney Kafkasya'da daha fazla işbirliği ve refahın önünü açacağını umuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Barış için ortak deklarasyon

Aliyev ile Paşinyan, ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." açıklamasında bulunmuştu.