Macaristan, Ukrayna hava sahasının NATO tarafından kapatılmasını desteklemiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Macaristan, Ukrayna hava sahasının NATO tarafından kapatılmasını desteklemiyor

AA - Mehmet Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Macaristan, Ukrayna hava sahasının NATO tarafından kapatılmasını desteklemiyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, NATO'nun Ukrayna hava sahasını kapatması planını desteklemediklerini bildirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, NATO'nun Ukrayna hava sahasını kapatması planını desteklemediklerini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşen Başbakan Orban, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Orban, bazı NATO üyesi ülkelerin, Ukrayna hava sahasının NATO tarafından kapatılması planını tekrar masaya getirdiğini ancak bunun tehlikeli olduğunu kaydetti.

Macaristan Başbakanı Orban, "NATO savunma ittifakı. Birbirimizi korumaya gücümüz, yeteneğimiz var ve hatta bu konuda yükümlüyüz ancak NATO toprakları dışında askeri harekata girişmek NATO'nun işi değil." ifadesini kullandı.

Ülkesinin, NATO'nun dışına asker ve silah yollamak istemediğine işaret eden Orban, Rusya'ya yönelik olası doğal gaz ve petrol yaptırımlarına da karşı olduklarını vurguladı.

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

Viktor Orban, AB Konseyi, Macaristan, Ukrayna, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title