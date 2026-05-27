Haberler

Macaristan Ulusal Meclisi, ülkenin UCM'den ayrılma sürecinin iptalini onayladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan Ulusal Meclisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) ayrılma sürecinin durdurulması yönündeki tasarıyı onayladı. Karar, 199 üyeli meclisin 133 oyuyla kabul edildi. Yasanın yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı'nın imzası bekleniyor.

Macaristan Ulusal Meclisi, ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) ayrılma sürecinin durdurulması yönündeki tasarıyı onayladı.

Mecliste yapılan oturumda, Viktor Orban döneminde alınan UCM'den ayrılma kararının iptali için oylama yapıldı.

Ülkenin UCM'den ayrılma kararının geri çekilmesi, 199 üyeli meclisin 133 üyesinin lehte oyuyla kabul edildi.

Yasanın yürürlüğe girmesi için son aşama olarak Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un imzası gerekiyor.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

UCM'nin tutuklama kararına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 Nisan 2025'te resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ı ziyaret etmiş, o dönemki Macaristan Başbakanı Viktor Orban da ülkesinin UCM'den ayrılacağını açıklamıştı.

Macar Ulusal Meclisi'nde 20 Mayıs 2025'te yapılan oylamada, ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) ayrılması kararı çıkmıştı. Buna göre çekilme sürecinin 2 Haziran 2026'da tamamlanması planlanmıştı.

Peter Magyar, 12 Nisan'daki genel seçimleri büyük farkla kazanmış ve 16 yıllık Orban iktidarı sona ermişti.

Başbakan Magyar, 22 Mayıs'ta, ülkesinin UCM'den ayrılma sürecini durduracaklarını bildirmiş ve kısa süre içerisinde ilgili yasa tasarısını mecliste oylamaya sunacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

İspanya'da deprem! Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! 'Bayram mesajı' yanıtı dikkat çekti

Mezarlık çıkışı yöneltilen soruya verdiği yanıt dikkat çekici
CHP'li Başarır, Kılıçdaroğlu'nun 'kurultay' mesajına tepki gösterdi: Bu utanç verici bir itiraftır

Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği cümle CHP'li Başarır'ı küplere bindirdi
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kere kılındı
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu

Özel'le ilgili gündem yaratan iddia Kılıçdaroğlu'na soruldu
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Kılıçdaroğlu'ndan 'Genel Merkez'e polisin girmesi canınızı acıttı mı?' sorusuna dikkat çeken yanıt

"Genel Merkeze polis girmesi canınızı acıttı mı?" sorusuna yanıt verdi
Bahçeli'yi eleştiren gazeteciye MHP'den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı?

Bahçeli'yi eleştiren gazeteci Fuat Uğur'a MHP'den sert yanıt geldi