Macaristan Ulusal Meclisi, ülkenin UCM'den ayrılma sürecinin iptalini onayladı

Macaristan Ulusal Meclisi, ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) ayrılma sürecinin durdurulması yönündeki tasarıyı onayladı.

Mecliste yapılan oturumda, Viktor Orban döneminde alınan UCM'den ayrılma kararının iptali için oylama yapıldı.

Ülkenin UCM'den ayrılma kararının geri çekilmesi, 199 üyeli meclisin 133 üyesinin lehte oyuyla kabul edildi.

Yasanın yürürlüğe girmesi için son aşama olarak Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un imzası gerekiyor.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

UCM'nin tutuklama kararına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 Nisan 2025'te resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ı ziyaret etmiş, o dönemki Macaristan Başbakanı Viktor Orban da ülkesinin UCM'den ayrılacağını açıklamıştı.

Macar Ulusal Meclisi'nde 20 Mayıs 2025'te yapılan oylamada, ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) ayrılması kararı çıkmıştı. Buna göre çekilme sürecinin 2 Haziran 2026'da tamamlanması planlanmıştı.

Peter Magyar, 12 Nisan'daki genel seçimleri büyük farkla kazanmış ve 16 yıllık Orban iktidarı sona ermişti.

Başbakan Magyar, 22 Mayıs'ta, ülkesinin UCM'den ayrılma sürecini durduracaklarını bildirmiş ve kısa süre içerisinde ilgili yasa tasarısını mecliste oylamaya sunacaklarını duyurmuştu.