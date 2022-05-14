Macaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınadı - Haberler

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Macaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınadı

AA - Mehmet Yılmaz - Güncel
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Macaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınadı

Macaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayarak, ülkesinin, Sovyetler Birliği'ni yeniden kurma çabalarına ebediyen hayır diyeceğini söyledi.

Macaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayarak, ülkesinin, Sovyetler Birliği'ni yeniden kurma çabalarına ebediyen hayır diyeceğini söyledi.

10 Mart'ta cumhurbaşkanı seçilen Novak, Ulusal Meclis Binası önündeki Lajos Kossuth Meydanı'nda düzenlenen göreve başlama töreninde konuştu.

Ülkesinin, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olarak üstlendiği sorumlulukları yerine getirdiğini belirten Novak, Rusya-Ukrayna savaşında ise tarafsız değil, masumlar ve hakkın tarafında yer aldıklarını ifade etti.

Novak, "Putin'in, egemen bir ülkeye yönelik silahlı saldırganlığını kınıyoruz. Sovyetler Birliği'ni yeniden kurma çabalarının hepsine ebediyen hayır diyoruz." dedi.

Ülkesinin Ukrayna'nın AB üyeliğini desteklediğini kaydeden Novak, Rusya-Ukrayna arasında barışın sağlanması için aracı olmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Macaristan hükümet yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamalarda, Ukrayna'ya Macaristan üzerinden silah geçişine izin vermeyeceklerini ve Rusya'dan petrol alınmasını da yasaklamayı planlayan AB yaptırım paketinin "kabul edilemez" olduğunu öne sürerek veto edeceklerini belirtmişlerdi.

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

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