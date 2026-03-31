Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'dan Rus mevkidaşı Lavrov'la telefon görüşmesi iddialarına yanıt Açıklaması

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rus iş insanlarına yönelik AB yaptırımlarını engellemeye çalıştığı iddialarını yanıtlayarak, telefon görüşmelerinin içeriğinin kamuoyuna yaptığı açıklamalarla örtüştüğünü ifade etti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) içerisinde Rus iş insanlarına yönelik yaptırımları engellemeye çalıştığını iddia eden haberde yer alan telefon görüşmesinde söylediklerinin kamuoyuna yaptığı açıklamalarla aynı olduğunu kanıtladığını belirtti.

Bakan Szijjarto, AB içerisindeki yaptırımları engellemeye çalıştığına dair iddiaların yer aldığı habere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Szijjarto, bazı Macar gazetecilerin de katkısıyla yabancı istihbarat servislerinin, telefon görüşmelerini dinlediğinin uzun süredir bilindiğini kaydetti.

Bakan Szijjarto, "Bugün yeni bir 'büyük keşif' yaptılar. Telefonda konuştuklarımla kamuoyuna yaptığım açıklamaların aynı olduğunu kanıtladılar. Tebrikler!" ifadelerini kullandı.

Dört yıldır yaptırımların başarısız olduğunu ve Rusya'dan çok AB'ye zarar verdiğini belirten Szijjarto, Macaristan'ın enerji güvenliğine ve barışın sağlanması için hayati öneme sahip kişi veya şirketlere ya da yaptırım listesinde yer alması için hiçbir gerekçesi olmayanlara yaptırım uygulanmasını kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Szijjarto, ilgili habere atıf yaparak telefon "dinleme listesinin" eksik kaldığına işaret etti ve yaptırımlarla ilgili konularda AB üyesi olmayan birçok dışişleri bakanıyla da düzenli istişarelerde bulunduğunu yineledi.

The Insider sitesinde yer alan haberde, Szijjarto ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki telefon görüşmesine ait olduğu iddia edilen bir ses kaydına yer verildi.

Haberde, Szijjarto'nun, Rus mevkidaşına, bir Rus iş insanına yönelik AB yaptırımlarının kaldırılması için Slovakya ile birlikte başvuruda bulunacağını söylediği öne sürüldü.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidip petrolünüzü kendiniz alın

Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere tarihi rest
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı
Şanlıurfa'da çuvallarda kesilmiş at başı bulundu

Ekipleri dehşete düşüren olay! Çuvallar içinde bulundu

Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu! Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı

Parkı temizleyen görevliler fark etti, bakın ceset kime ait çıktı
Ibrahimovic ile banka görevlisi arasındaki bomba konuşma

"Kartınız çalındıysa neden bildirmediniz?" sorusuna verdiği yanıt olay
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar

Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Rejim değişikliği derken...
Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar! Kumarhane, 70 bin TL maaş, 2. sevgili...

Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar!