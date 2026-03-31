Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'dan Rus mevkidaşı Lavrov'la telefon görüşmesi iddialarına yanıt Açıklaması

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) içerisinde Rus iş insanlarına yönelik yaptırımları engellemeye çalıştığını iddia eden haberde yer alan telefon görüşmesinde söylediklerinin kamuoyuna yaptığı açıklamalarla aynı olduğunu kanıtladığını belirtti.

Bakan Szijjarto, AB içerisindeki yaptırımları engellemeye çalıştığına dair iddiaların yer aldığı habere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Szijjarto, bazı Macar gazetecilerin de katkısıyla yabancı istihbarat servislerinin, telefon görüşmelerini dinlediğinin uzun süredir bilindiğini kaydetti.

Bakan Szijjarto, "Bugün yeni bir 'büyük keşif' yaptılar. Telefonda konuştuklarımla kamuoyuna yaptığım açıklamaların aynı olduğunu kanıtladılar. Tebrikler!" ifadelerini kullandı.

Dört yıldır yaptırımların başarısız olduğunu ve Rusya'dan çok AB'ye zarar verdiğini belirten Szijjarto, Macaristan'ın enerji güvenliğine ve barışın sağlanması için hayati öneme sahip kişi veya şirketlere ya da yaptırım listesinde yer alması için hiçbir gerekçesi olmayanlara yaptırım uygulanmasını kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Szijjarto, ilgili habere atıf yaparak telefon "dinleme listesinin" eksik kaldığına işaret etti ve yaptırımlarla ilgili konularda AB üyesi olmayan birçok dışişleri bakanıyla da düzenli istişarelerde bulunduğunu yineledi.

The Insider sitesinde yer alan haberde, Szijjarto ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki telefon görüşmesine ait olduğu iddia edilen bir ses kaydına yer verildi.

Haberde, Szijjarto'nun, Rus mevkidaşına, bir Rus iş insanına yönelik AB yaptırımlarının kaldırılması için Slovakya ile birlikte başvuruda bulunacağını söylediği öne sürüldü.