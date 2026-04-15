Macaristan'da Başbakan Seçilen Magyar'dan, Cumhurbaşkanı Tamás Sulyok'a İstifa Çağrısı

Güncelleme:
Macaristan'ın yeni başbakanı Péter Magyar, Cumhurbaşkanı Tamás Sulyok'a sert sözlerle eleştiride bulunarak istifa çağrısında bulundu. Magyar, Cumhurbaşkanı'nın ulusun birliğini temsil etmeye uygun olmadığını ifade etti.

(ANKARA) - Macaristan'da başbakan seçilen Péter Magyar, Cumhurbaşkanı Tamás Sulyok'a sert eleştiriler yönelterek istifa çağrısında bulundu.

Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ile görüşmek üzere Sándor Sarayı'na gittiğini belirterek, "Macaristan Cumhurbaşkanı ile görüşmek üzere Sándor Sarayı'na gittim. Cumhurbaşkanı Tamás Sulyok, Macar ulusunun birliğini temsil etmeye layık değildir. Hukukun koruyucusu olarak görev yapmaya uygun değildir. Ahlaki bir otorite ya da rol model olarak hizmet etmeye de uygun değildir. Yeni hükümetin kurulmasının ardından Tamás Sulyok derhal görevinden ayrılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
