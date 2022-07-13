Macaristan'da vergi sistemi değişikliği protesto edildi

Macaristan'da küçük işletmelere yönelik vergi sisteminin değiştirilmesi binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Muhalefet partisi Momentum tarafından başkent Budapeşte'de Ulusal Meclis Binası önünde düzenlenen eyleme binlerce kişi katıldı.

Momentum Genel Başkanı Ferenc Gelencser, eylemde yaptığı konuşmada, söz konusu düzenlemenin iptali için parlamentoya olağanüstü toplantı yapma çağrısında bulunacaklarını, gerekirse Anayasa Mahkemesine de başvuracaklarını söyledi.

Hükümeti, ekonomiyi yönetememek ve yolsuzlukla suçlayan Gelencser, Cumhurbaşkanı Katalin Novak'a da söz konusu kanunu onaylamaması çağrısını yaptı

Vergi sistemini düzenleyen yasa

Küçük işletmelere yönelik vergi sistemini düzenleyen yasa, 12 Temmuz'da parlamentoda 57 "hayır" ve 1 "çekimser" oya karşı 120 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Hükümet, söz konusu düzenlemenin, işletmelere yeni fırsatlar sunacağını ve yapılan suistimalleri ortadan kaldıracağını savunurken, göstericiler ülkede yüz binlerce kişinin mağdur olacağını öne sürüyor.