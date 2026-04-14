Macaristan'da Seçimi Kazanan Peter Magyar'dan Devir Teslim Çağrısı

(ANKARA) - Macaristan'da seçimleri kazanan Tisza Partisi lideri Peter Magyar, Cumhurbaşkanı'ndan bir mektup aldığını ve çarşamba günü resmi görüşme yapacaklarını açıkladı. Magyar, ülke menfaatinin iktidar devrinin en kısa sürede tamamlanması ve yeni hükümetin göreve başlaması olduğunu ifade etti.

Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Macaristan Cumhurbaşkanı'ndan bir mektup aldım. Çarşamba günü resmi bir görüşme yapacağız. Macaristan'ın menfaati, hükümetin devrinin mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi ve yeni hükümetin göreve başlamasıdır." ifadesini kullandı.

