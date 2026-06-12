Haberler

Macaristan'da otoyolda meydana gelen iki kazada 8 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan'ın batısındaki M1 Otoyolu'nda yarım saat arayla meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Macaristan'ın batısında bir otoyolda yarım saat aralıkla meydana gelen iki kazada 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Macar basınında yer alan haberlere göre, kazalar, ülkenin batısında M1 Otoyolu'nun Avusturya istikametinde meydana geldi.

Polis yetkilileri, Gyor kenti yakınlarında bir kamyonun inşaat aracıyla çarpışmasının ardından alev aldığını ve olayda bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yetkililer, kazadan yaklaşık yarım saat sonra kaza mahalline yakın bir yerde bir minibüsün, otoyolda duran bir kamyona çarptığını, bu kazada ise 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve iki kişinin ağır yaralandığını bildirdi.

Polis ve sağlık ekiplerinin kaza yerine sevk edildiği bilgisini paylaşan yetkililer, M1 Otoyolu'nun Avusturya istikametindeki bir şeridi trafiğe kapattıklarını duyurdu.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kazalarda hayatını kaybeden 8 yabancı uyruklu kişinin ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti

Kraliyette deprem! Veliaht Prenses 47 yaşında hayatını kaybetti
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Milli yıldızdan Galatasaray'a kötü haber! Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek

Milli yıldızdan Galatasaray'a kötü haber! Dünya Kupası bitene kadar...
İngiliz devinde yaprak dökümü! Van Bronckhorst da kovuldu

Giden gidene! O da kovuldu
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi

Türkiye'nin konuştuğu kaçış öyküsünde şoke eden son

Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi

Milyonları havalara uçuracak haber geldi
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba