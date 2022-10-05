Macaristan'da öğretmenler greve gitti Güncel Haberler Macaristan'da çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep eden öğretmenler grev yaptı. Macaristan'da çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep eden öğretmenler grev yaptı. Öğretmenlerin Demokratik Sendikası (PDSZ) tarafından ilan edilen greve, başkent Budapeşte başta olmak üzere ülke genelinde birçok kentte görev yapan öğretmen katıldı. Birçok öğrenci de öğretmenlerine destek vermek amacıyla okullarının etrafında el ele tutuşarak zincir oluşturdu. Başkent Budapeşte'de öğretmenlere destek için toplanan çok sayıda kişi, Margit Köprüsü'nü trafiğe kapattı. Ulusal Mecliste yer alan muhalefet partileri, öğretmenlerin grevine destek verirken, hükümet ise muhalefeti öğretmenleri kullanmakla suçluyor. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Yılmaz Togo Cumhuriyeti Macaristan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Macaristan'da öğretmenler greve gitti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.