Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 93 bin ördek itlaf edildi - Haberler

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Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 93 bin ördek itlaf edildi

AA - Mehmet Yılmaz - Güncel
Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 93 bin ördek itlaf edildi

Macaristan Ulusal Gıda Güvenliği Ofisi (Nebih), ülkede kuş gribi nedeniyle 93 bin ördeğin itlaf edildiğini bildirdi.

Macaristan Ulusal Gıda Güvenliği Ofisi (Nebih), ülkede kuş gribi nedeniyle 93 bin ördeğin itlaf edildiğini bildirdi.

Ofisten yapılan açıklamada, ülkenin Szabolcs-Szatmar-Bereg bölgesindeki bir çiftlikte kuş gribi virüsüne (H5N1) rastlandığı belirtildi.

Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 93 bin ördeğin itlaf edildiği aktarılan açıklamada, çiftliğin 10 kilometre yakınındaki bölgelerin de güvenlik amacıyla kontrol edileceği kaydedildi.

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

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