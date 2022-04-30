Macaristan'da karşıt gruplar Ukrayna'ya ve Rusya'ya destek gösterileri düzenlendi - Haberler

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Macaristan'da karşıt gruplar Ukrayna'ya ve Rusya'ya destek gösterileri düzenlendi

AA - Mehmet Yılmaz - Güncel
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Macaristan'da karşıt gruplar Ukrayna'ya ve Rusya'ya destek gösterileri düzenlendi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de karşıt gruplarca Ukrayna'ya ve Rusya'ya destek ve dayanışma gösterileri yapıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de karşıt gruplarca Ukrayna'ya ve Rusya'ya destek ve dayanışma gösterileri yapıldı.

Macaristan'daki Ukrayna Kültür Derneği tarafından Budapeşte'deki Deak Ferenc meydanında düzenlenen gösteriye yüzlerce Macar, Ukraynalı ve farklı milletlerden kişiler katıldı.

Ukrayna bayrakları taşıyan katılımcılar, "Savaşa hayır", "Rusya'yı durdur", "Özgür Ukrayna" pankartları taşıdı.

Rusya'ya destek vermek için Özgürlük Meydanı'nda toplanan az sayıdaki kişi ise Rusya-Ukrayna savaşından ABD ve NATO'yu sorumlu tutan pankartlar taşıdı.

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

Macaristan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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