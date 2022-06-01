Macaristan'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü - Haberler

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Macaristan'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

AA - Mehmet Yılmaz - Güncel
Macaristan'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Macaristan'da, ilk maymun çiçeği (monkeypox) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Macaristan'da, ilk maymun çiçeği (monkeypox) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk vakanın 38 yaşında bir erkekte tespit edildiğini söyledi.

Hastadan alınan numunede yapılan incelemeler neticesinde maymun çiçeği hastalığı teşhisinin konulduğunu kaydeden Müller, hastayla ilgili diğer araştırmaların devam ettiğini belirtti.

Müller, virüsün yakın fiziksel temasın yanı sıra, havlu ve mutfak eşyalarının ortak kullanımıyla da insandan insana bulaştığına dikkat çekti.

Müller ayrıca, hastalığın 2-4 hafta arası sürdüğünü, enfekte olan kişilerin izole edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

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