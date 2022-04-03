Macaristan'da halk sandığa gidiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Macaristan'da halk sandığa gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Ozan Buğra Koşar - Güncel
 - Güncelleme:

- Macaristan'da halk sandığa gidiyor Macaristan'da 8,2 milyon seçmen, ülkenin Ulusal Meclisi'nin yeni üyelerini belirlemek için sandık başına giderek oy kullanıyor.

- Macaristan'da halk sandığa gidiyor

BUDAPEŞTE - Macaristan'da 8,2 milyon seçmen, ülkenin Ulusal Meclisi'nin yeni üyelerini belirlemek için sandık başına giderek oy kullanıyor.

Orta Avrupa ülkesi Macaristan'da seçim maratonu başladı. 9,7 milyonluk nüfusa sahip ülkede, bugün vatandaşlar sandık başına gitmeye başladı. Macar halkı, ülkede 12 yıldır iktidarda olan ve homofobik ve otoriter politikalarıyla eleştirilen Viktor Orban ve 6 partinin ortak adayı olan Péter Márki-Zay arasında seçim yapacak. Başkent Budapeşte'de oy kullanan Victor Orban, büyük bir zafer beklediğini söyleyerek, oy pusulasını barış ya da savaş arasında bir seçim olarak nitelendirdi.

Muhalefet lideri Peter Marki- Zay ise seçimler devam ederken, oylamanın gidişatından memnun olduğunu dile getirerek, seçim sonucu için umutlu olduğunu söyledi.

Macaristan'da TSİ 06.00'da başlayan oy verme işlemi 19.00'a kadar devam edecek.

Macaristan'da halk sandığa gidiyor

Macaristan'da halk sandığa gidiyor

Macaristan'da halk sandığa gidiyor

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title