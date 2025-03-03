Macaristan'da Geleneksel Buso Festivali Başladı

MOHAÇ, 3 Mart (Xinhua) -- Macaristan'ın Mohaç kentinde geleneksel Buso Festivali düzenleniyor. Her yıl kış aylarında düzenlenen bu festival insanlar geleneksel "buso" kıyafeti giyerek sokaklarda dolaşıyor. Festival bu yıl 4 Mart'a kadar sürecek.