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Macaristan'da Geleneksel Buso Festivali Başladı

Macaristan'da Geleneksel Buso Festivali Başladı
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Macaristan'ın Mohaç kentinde her yıl kış mevsiminde düzenlenen Buso Festivali bu yıl 4 Mart'a kadar devam edecek. Katılımcılar, geleneksel 'buso' kıyafetleriyle sokaklarda dolaşarak festivale renk katıyor.

MOHAÇ, 3 Mart (Xinhua) -- Macaristan'ın Mohaç kentinde geleneksel Buso Festivali düzenleniyor. Her yıl kış aylarında düzenlenen bu festival insanlar geleneksel "buso" kıyafeti giyerek sokaklarda dolaşıyor. Festival bu yıl 4 Mart'a kadar sürecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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