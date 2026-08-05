Macaristan'da sıcak hava dalgası alarmı uzatıldı

BUDAPEŞTE, 5 Ağustos (Xinhua) -- Macaristan'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle en yüksek seviyedeki sıcak uyarısı cuma günü gece yarısına kadar uzatıldı.

Macaristan Meteoroloji Servisi HungaroMet'in son tahminleri doğrultusunda, salı günü gece yarısı sona ermesi beklenen üçüncü seviye sıcak uyarısının süresi uzatıldı.

Ulusal Halk Sağlığı ve Eczacılık Merkezi ile Ulusal Afet Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ortak açıklamada, uzun süre devam eden yüksek sıcaklıkların herkesi etkileyebileceği belirtilerek, vatandaşlara kendilerini ve en savunmasız grupları korumak için gerekli önlemleri alma çağrısı yapıldı.

Macaristan, son yılların en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. Söz konusu sıcak hava dalgası, kuraklık koşullarını ağırlaştırırken büyük nehirlerdeki su seviyelerinin düşmesine yol açtı.

Sıcak hava dalgası, Macaristan'ın enerji sistemi üzerindeki baskıyı da artırdı. Ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Paks Nükleer Santrali, Paks bölgesinde Tuna Nehri'nin su seviyesinin günün erken saatlerinde kritik seviyeden 3 santimetre yükselmesinin ardından salı günü faaliyetini sürdürdü.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, santraldeki son aktif türbi nin çalışmaya devam ettiğini ancak santralin faaliyetinin nehir koşullarına ve soğutma sisteminin güvenilir şekilde çalışmasına bağlı olduğunu belirtti.

Yetkililer ayrıca, orman, otlak ve tarım alanlarını etkileyen yangınlar da dahil olmak üzere itfaiye ekiplerinin son dönemde günde yaklaşık 100 açık alan yangınına müdahale ettiğini belirterek, yüksek orman yangını riski konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Xinhua