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Peter Magyar: Macaristan'da Başbakanlık Süresi İki Dönemle Sınırlandırıldı

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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, parlamentonun başbakanlık görev süresini en fazla iki dönem (8 yıl) ile sınırlayan düzenlemeyi kabul ettiğini duyurdu.

(ANKARA) - Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Macaristan Parlamentosu'nun başbakanlık görev süresine ilişkin düzenlemeyi kabul ettiğini açıkladı.

Péter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kabul edilen düzenlemeyle Macaristan'da bir başbakanın en fazla iki dönem yani sekiz yıl görev yapabileceğini belirtti.

Düzenlemenin, parlamentodan geçtiğini duyuran Peter, yeni sınırın bundan sonraki dönemlerde geçerli olacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA
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