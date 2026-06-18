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Macaristan Başbakanı Magyar: "Vişegrad Grubu'nu yeniden hayata geçiriyoruz"

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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Polonya, Çekya ve Slovakya ile Vişegrad Grubu'nu (V4) yeniden canlandırdıklarını ve 23 Haziran'da Budapeşte'de bir zirve düzenleneceğini duyurdu. Ayrıca, Avrupa Parlamentosu Başkanı ile Macaristan aleyhine başlatılan 7. madde prosedürünün sonlandırılmasını görüştü.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'dan oluşan Vişegrad Grubu'nu (V4) yeniden hayata geçirdiklerini belirterek, 23 Haziran'da Macaristan'da bir zirve düzenleneceğini duyurdu.

Magyar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya geldi.

Başbakan Magyar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmelere dair yaptığı açıklamada, "Vişegrad Grubu'nu yeniden hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Magyar, Polonya, Çekya ve Slovakya başbakanlarının, 23 Haziran'da Budapeşte'ye davetini kabul etmelerinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Vişegrad Grubu Zirvesi'nin yapılacağını bildirdi.

Başbakan Magyar, güçlü bir Orta Avrupa için birlikte çalışılması gerektiğini kaydetti.

Magyar, Vişegrad Grubu'nun (V4) Avrupa Birliği (AB) diplomasisi içinde bir güç olarak yeniden canlandırılması gerektiğini düşünüyor.

"7. madde prosedürünün sonlandırılması konusunu görüştük"

Macaristan Başbakanı Magyar, yaptığı diğer açıklamada da Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile bir araya geldiğini bildirdi.

Metsola'yı Macaristan'a davet ettiğini aktaran Magyar, Viktor Orban yönetimi döneminde, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye ilişkin endişeler nedeniyle AP tarafından ülkesi aleyhine başlatılan 7. madde prosedürünün sonlandırılması konusunu görüştüklerini vurguladı.

AB Antlaşması'nın 7. maddesi, tüm AB üye ülkelerinin demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı gibi AB'nin ortak değerlerine saygı göstermesini sağlamasına yönelik bir mekanizma olarak biliniyor.

Antlaşmada belirtilen koşullar sağlandığı takdirde söz konusu ülkenin, Konsey'deki oy hakları dahil, belirli hakları askıya alınabiliyor.

AP üyeleri, 2018'de Orban döneminde "hukukun üstünlüğünde yaşanan gerilemeye" karşı harekete geçmişti. AP bünyesinde, Macaristan'ın Birlik içerisindeki bazı haklarını askıya almak için gerekli çoğunluğa ulaşılamasa da 7. madde prosedürü başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
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