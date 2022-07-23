Macaristan Başbakanı, Rusya-Ukrayna savaşının kendi savaşları olmadığını söyledi - Haberler

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Macaristan Başbakanı, Rusya-Ukrayna savaşının kendi savaşları olmadığını söyledi

AA - Mehmet Yılmaz - Güncel
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Macaristan Başbakanı, Rusya-Ukrayna savaşının kendi savaşları olmadığını söyledi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna savaşının kendi savaşları olmadığını, Macaristan'ın NATO üyesi olduğunu ve Rusya'nın kendisinden çok daha güçlü olan NATO'ya hiçbir zaman saldırmayacağını söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya- Ukrayna savaşının kendi savaşları olmadığını, Macaristan'ın NATO üyesi olduğunu ve Rusya'nın kendisinden çok daha güçlü olan NATO'ya hiçbir zaman saldırmayacağını söyledi.

Macar Haber Ajansının (MTI) haberine göre Başbakan Orban, Romanya'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO üyesi yapılmaması gibi açık güvenlik taleplerinde bulunduğunu hatırlatarak, eski ABD Başkanı Donald Trump ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel görevlerine devam etmiş olsalardı savaşın hiç başlamamış olacağını savundu.

Orban, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik stratejisinin başarısız olduğunu ifade ettiği Avrupa'nın durumunu "dört lastiği de patlamış arabaya" benzeten Orban, Avrupa'nın stratejisini değiştirerek bir an önce barışın sağlanması için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Viktor Orban, "Şimdi AB, Rusların ya da Ukraynalıların tarafında olmamalı, bilakis ikisinin ortasına girmeli." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşının Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) iş birliğini de etkilediğini vurgulayan Orban, hükümetinin, Rusya-Ukrayna savaşının iki Slav halkı arasındaki savaş olarak nitelendirdiğini, öte yandan Polonya'nın bunu kendi savaşı olarak gördüğünü kaydetti.

Batı'nın enerji kaynakları üzerindeki gücünü kaybettiğini belirten Orban, 1950'de petrol, doğal gaz ve kömürün yüzde 75'ini ABD ile Avrupa'nın kontrol ettiğini, bugün ise bu oranın yüzde 35'e düştüğünü belirtti.

Orban'dan göçmen karşıtı yorum

Orban, 2050 civarında Avrupa'nın büyük şehirlerinde Avrupa kökenli olmayan kişilerin çoğunlukta olacağını savunarak, Macarların karma ırk olmak istemediğini ve gelecek nesillerin, sürekli Avrupa'ya doğru ilerleyen İslam medeniyetinin genişlemesini sadece güneyde değil batı sınırında da durdurulması konusunda hazırlanması gerektiğini ileri sürdü.

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

Viktor Orban Macaristan Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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