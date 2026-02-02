Macaristan, AB'nin Rus enerji ithalatını yasaklayan yönetmeliğinin iptali için Avrupa Adalet Divanına başvurdu

Macaristan, Avrupa Birliği'nin (AB), Rus enerji ithalatını yasaklayan REPowerEU yönetmeliğine itiraz etmek ve iptalini talep etmek için Avrupa Adalet Divanı nezdinde yasal işlem başlattığını duyurdu.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, duyuruyu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı.

Szijjarto, Rus enerjisinin ithalatını yasaklayan REPowerEU yönetmeliğine itiraz etmek ve iptalini talep etmek için Avrupa Adalet Divanı nezdinde yasal işlem başlattıklarını bildirdi.

Attıkları bu adımın üç temel argümana dayandığını vurgulayan Szijjarto, şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi, enerji ithalatı ancak oybirliği gerektiren yaptırımlarla yasaklanabilir. Bu yönetmelik, ticaret politikası önlemi kisvesi altında kabul edilmiştir. İkincisi, AB Anlaşmaları, her üye devletin enerji kaynakları ve tedarikçileri konusunda kendi kararını vereceğini açıkça belirtiyor. Üçüncüsü, enerji dayanışması ilkesi, tüm üye ülkeler için enerji arzının güvenliğini gerektirir. Bu karar, özellikle Macaristan örneğinde, bu ilkeyi açıkça ihlal ediyor.

Peter Szijjarto, bu aşamada sadece daha pahalı ve daha az güvenilir alternatiflerin mevcut olduğunu, Rus enerjisi olmadan, Macaristan'ın enerji güvenliğinin garanti edilemeyeceğini kaydetti.

AB Konseyi, 26 Ocak'ta, üye ülke temsilcilerinin, Rusya'dan AB'ye boru hattı gazı ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının aşamalı olarak sona erdirilmesine ilişkin düzenlemeyi resmen kabul ettiklerini açıklamıştı.