Macar-Türk Zirvesi: Kültürel ve Akademik İşbirliği Rüzgarı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Türk Devletleri ile Macaristan arasında kültür, yükseköğretim, araştırma ve inovasyon alanlarındaki işbirliğini stratejik düzeye taşımayı hedefleyen "Macar-Türk Kültür, Yükseköğretim ve Yenilikçilik Zirvesi" programı düzenlendi.

Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'in yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan üst düzey temsilciler katıldı.

"Macar-Türk Kültür, Yükseköğretim ve Yenilikçilik Zirvesi" başlıklı program, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlendi.

Bakan Hanko, yaptığı açılış konuşmasında programın, sadece bilimsel ve kültürel işbirliğinin değil, aynı zamanda halklar arası anlayışın da güçlenmesine hizmet ettiğini belirtti.

Hanko, "Bu zirve, sadece bugünü değil, gelecek nesillerin kültürel gelişimini de inşa etmeyi hedefliyor." dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev de konuşmasında Macaristan ile Türk Dünyası arasındaki tarihi bağlara ve kültürel işbirliğinin derinleşen boyutlarına değindi.

Raev, Macar bilim insanlarının 19'uncu yüzyılda Türkoloji biliminin oluşumuna yaptığı katkılardan bahsederek, Armin Vambery'nin kültürler arası köprü kurmadaki öncü rolünü anlattı.

TÜRKSOY'un Macar kurumlarıyla son yıllarda yaptığı ortak projelere de değinen Raev, "(Macar şair Sandor) Petöfi temalı uluslararası şiir çeviri yarışması ve ressamlar buluşması, edebi ve görsel sanatlardaki ortak belleği yeniden canlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Ortak Bildirge kabul edildi

Program kapsamında kabul edilen "Macaristan ile Türk Devletleri Arasında Yükseköğretim, Araştırma, İnnovasyon ve Kültür Alanlarında İş Birliği Bildirgesi" ile taraflar, müzeler arası koordinasyon, ortak film ve animasyon yapımları, yaratıcı endüstri etkinlikleri, ortak üniversite programları ve yapay zeka-biyoteknoloji gibi öncelikli alanlarda proje temelli işbirlikleri başlatma taahhüdünde bulundu.

Bildirgede ayrıca, TÜRKSOY'un üye ülkelerle Macaristan arasında yürüttüğü başarılı kültürel işbirliği faaliyetlerinin önemine işaret edilerek, bu işbirliğinin artarak sürdürülmesi yönünde güçlü iradeye atıfta bulunuldu.

TÜRKSOY'un kültürel diplomasi alanındaki kurumsal katkısına ilişkin örnek uygulamaların aktarıldığı bildirgede, kurumun ortak kültürel mirasın tanıtımında oynadığı rolünün altı çizildi.

Programın sonunda, katılımcı ülkelerin temsilcileri tarafından ortak deklarasyon imzalanarak, bölgesel kültürel işbirliğini somut adımlarla ilerletme iradesi teyit edildi.