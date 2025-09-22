Mabel Matiz Müstehcenlik Suçlamasıyla İfade Verdi

Mabel Matiz ismiyle bilinen şarkıcı Fatih Karaca, "müstehcenlik" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Karaca hakkında, yazdığı "Perperişan" isimli şarkının sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı suç duyurusu üzerine "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Karaca, ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Polis eşliğinde Bilişim Suçları Soruşturma Bürosuna çıkan Karaca, burada ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Karaca, savcılıktaki ifadesinde, söz konusu şarkı sözlerinin kendisine ait olduğunu, sosyal medya hesabı ve YouTube adresinden kendi rızası ve ekibiyle yayınladıklarını belirtti.

Şarkının içerisinde yer alan sözlerde herhangi bir şekilde müstehcenlik içeren bir kasıt yada amaca yer vermediğini savunan Karaca, "Ben bu şarkıyı sadece 8 Eylül'de bir kez söyledim. Bu sözlerimin yanlış anlaşılmasından sonra bu sözlerime hiçbir konserimde yer vermedim. Bir Fransız grubu bu şarkının bestesini hazırlayarak, Türk Halk müziği sözleriyle kendi albümleri için benden bir şarkı yazılmasını istediler. Bunun üzerine bu şarkı yazıldı." ifadelerini kullandı.

Karaca, bu şarkıyı yazmasında özel bir amaç olmadığını belirterek, "Diğer şarkılarımı hangi amaç için yazıyorsam bu şarkıyı da o amaç için yazdım. Benim müziğimin amacı insanları tetiklemek ya da negatif yönlendirmek değil aksine insanları birleştirmek ve iyi duygular uyandırmaktır." beyanında bulundu.

Amacının suç işlemek olmadığını, negatif duygular uyandıracağını düşündüğü eserlerine müdahale ettiğini savunan Karaca, "Pişmanım, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.