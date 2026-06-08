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Uyuşturucu soruşturmasında 7 kişinin testi pozitif çıktı

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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Mabel Matiz lakaplı Fatih Karaca dahil 7 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Kokain maddesi tespit edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

ÜNLÜLERE yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca'nın da bulunduğu 7 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği verdi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler serbest bırakıldı.

7 KİŞİDE 'KOKAİN' MADDESİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği veren Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı ve Yasemin İkbal'de 'Kokain' maddesi tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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