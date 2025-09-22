Mabel Matiz Hakkında Suç Duyurusu
İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Matiz, 'Perperişan' isimli şarkısının sözleri nedeniyle ifadeye çağrıldı.
Ayşe GÜREL/ -İÇİŞLERİ Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Mabel Matiz bugün adliyeye 'müstehcenlik' suçundan ifade vermeye geldi.
İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur' ifadeleri kullandı. Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca bugün yazdığı 'Perperişan' isimli şarkının sözleri nedeniyle müstehcenlik suçu kapsamında polis eşliğinde bilişim suçları soruşturma bürosunda ifade vermeye geldi.