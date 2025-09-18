Mabel Matiz Hakkında Suç Duyurusu
İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Suç duyurusu, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel