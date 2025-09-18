Haberler

Mabel Matiz Hakkında Suç Duyurusu

İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Suç duyurusu, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında yapıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
