Mabel Matiz'e yurt dışı çıkış yasağı

"Ha Leylim" isimli şarkısına ait video klibi ve sözleriyle ilgili "müstehcenlik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren "Mabel Matiz" ismiyle bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Karaca, avukatlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Savcılıkta ifadesi alınan Karaca, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Karaca hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Ağustos'ta yapılan açıklamada, kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayımlanan "Ha Leylim" isimli şarkıya ait video klibinin şarkı sözleri ile birlikte görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için resen soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA